Maradona ha una “nuova” figlia | era stata data in adozione | e fa la calciatrice

Si chiama Eugenia Loprevittola, ha 25 anni e gioca a calcio. E fino a poche settimane fa non sapeva di essere figlia di Diego Armando Maradona. In Argentina spunta una nuova "erede", anche se proprio lei si dice disinteressata all'eredità. A dare notizia della eventuale nuova figlia illegittima di Maradona è il giornalista Luis Ventura sulla tv "America". Loprevittola era stata data in adozione dalla madre biologica, che poi recentemente ha voluto incontrarla per rivelarle che suo padre era proprio El Pibe.

Si chiama Eugenia Loprevittola, ha 25 anni, e dice di non essere interessata all'eredità: la madre biologica s'è fatta viva solo da poco ...

Di Marzio: "Osimhen non faccia gli di Maradona. Il Napoli mi esonerò ingiustamente"

'Per i ragazzi di oggi ci vorrebbe la leva militare obbligatoria', secondo Gianni Di Marzio. L'ex allenatore ha parlato dei suoi trascorsi in azzurri e di Victor Osimhen.

