L’ex deputato dell’UDC Luca Volontè è stato condannato a 4 anni per corruzione internazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) L’ex deputato dell’UDC Luca Volontè è stato condannato in primo grado a 4 anni di carcere per corruzione internazionale. Secondo l’accusa, quando Volontè era presidente del gruppo Popolari-Cristiano Democratici al Consiglio d’Europa, nel 2012 e 2013, aveva accettato tangenti per Leggi su ilpost (Di martedì 12 gennaio 2021)in primo grado a 4di carcere per. Secondo l’accusa, quandoera presidente del gruppo Popolari-Cristiano Democratici al Consiglio d’Europa, nel 2012 e 2013, aveva accettato tangenti per

