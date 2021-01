Istat | vendite al dettaglio in forte calo a novembre per effetto chiusure

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – A2020, lealsono calate del 6,9% in valore e del 7,4% in volume rispetto ad ottobre, secondo le stime dell’. In crescita ledei beni alimentari (+1,0% in valore e in volume) mentre ledei beni non alimentari diminuiscono sia in valore sia in volume (rispettivamente del 13,2% e del 13,5%), perdell’applicazione delle nuove misure di chiusura legate all’emergenza sanitaria. Nel trimestre settembre-2020, lealregistrano un aumento congiunturale dello 0,5% in valore e dell’1,5% in volume. Crescono ledei beni alimentari (+2,0% in valore e in volume) mentre quelle dei beni non alimentari calano in ...