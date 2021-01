Il Milan rinuncia a Simakan? Il colpo di scena (Di martedì 12 gennaio 2021) Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo che piace al Milan, dovrà stare fermo due mesi dopo un infortunio Notizie tutt’altro che positive quelle che giungono alle orecchie dei dirigenti del Milan. Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo che piace alla dirigenza rossonera, dovrà stare fermo due mesi dopo un infortunio. La notizia è ufficiale e a comunicarla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 gennaio 2021) Mohamed, difensore dello Strasburgo che piace al, dovrà stare fermo due mesi dopo un infortunio Notizie tutt’altro che positive quelle che giungono alle orecchie dei dirigenti del. Mohamed, difensore dello Strasburgo che piace alla dirigenza rossonera, dovrà stare fermo due mesi dopo un infortunio. La notizia è ufficiale e a comunicarla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

