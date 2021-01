Guida in stato di ebbrezza, denunciato 20enne salernitano (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada. Nell’ambito di tali servizi, a Calabritto, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un ventenne della provincia di Salerno, fermato alla Guida di un’autovettura: lo stesso veniva sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di droga, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada. Nell’ambito di tali servizi, a Calabritto, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un ventenne della provincia di Salerno, fermato alladi un’autovettura: lo stesso veniva sorpreso in evidentedi alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di droga, ...

poliziadistato : #12gennaio ?? Neve e ghiaccio sulle strade ?? La #Poliziastradale raccomanda sempre prudenza alla guida, controllo… - TgLa7 : #Vaccini, Misiani, viceministro dell'Economia: 'Se la Regione a guida leghista - che aveva già combinato disastri c… - ShooterHatesYou : Che vergogna, persino scaricare la patata bollente a Pence, che gli è stato fedele nonostante tutto. Ecco cosa suc… - bassairpinia : CALABRITTO (AV) – GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA PER USO DI STUPEFACENTI: VENTENNE DENUNCIATO DAI CARABI… - irpiniatimes1 : GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA PER USO DI STUPEFACENTI: VENTENNE DENUNCIATO -

Ultime Notizie dalla rete : Guida stato Novafeltria, alla guida completamente ubriaco: auto sequestrata il Resto del Carlino Calabritto, alla guida sotto effetto di stupefacenti: 20enne nei guai

Il giovane, originario della provincia di Salerno, è stato sorpreso dai Carabinieri in evidente stato di alterazione psicofisica: è stato denunciato Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia d ...

Provoca incidente e si dà alla fuga: identificato e denunciato

L’incidente si è verificato sulla SS 691 “Fondo Valle Sele”: il ventenne, alla guida della propria autovettura, dopo aver impattato frontalmente contro un altro veicolo, incurante dei danni provocati ...

Il giovane, originario della provincia di Salerno, è stato sorpreso dai Carabinieri in evidente stato di alterazione psicofisica: è stato denunciato Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia d ...L’incidente si è verificato sulla SS 691 “Fondo Valle Sele”: il ventenne, alla guida della propria autovettura, dopo aver impattato frontalmente contro un altro veicolo, incurante dei danni provocati ...