Governo Conte, ore decisive. Stasera Cdm su Recovery Fund, domani Renzi decide sui ministri (Di martedì 12 gennaio 2021) Una volta dato il via libera al Recovery, che verrà trasmesso al Parlamento e alle parti sociali (va inviato entro metà febbraio a Bruxelles), Renzi potrebbe ritirare le ministre di Italia viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, che continua a dichiarare di essere pronta a dimettersi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 12 gennaio 2021) Una volta dato il via libera al, che verrà trasmesso al Parlamento e alle parti sociali (va inviato entro metà febbraio a Bruxelles),potrebbe ritirare le ministre di Italia viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, che continua a dichiarare di essere pronta a dimettersi

