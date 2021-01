Filippo Nardi torna in tv per la prima volta dopo la squalifica: Barbara D’Urso lo umilia (VIDEO) (Di martedì 12 gennaio 2021) Oggi, domenica 10 dicembre, è tornato in onda Domenica Live. La puntata in questione è stata incentrata su diversi argomenti, tra cui anche alcuni che riguardano quanto accaduto al GF Vip in questo periodo. A tal proposito, è stato intervistato Filippo Nardi, che Barbara D’Urso non ha esitato a redarguire. I due, infatti, sono molto amici, ma in questa occasione, la padrona di casa non si è potuta schierare dalla parte del protagonista, anzi. La donna lo ha presentato in un modo alquanto mortificante. Vediamo cosa è successo. Barbara D’Urso contro Filippo Nardi dopo la squalifica dal GF Vip, Filippo Nardi non ha avuto diritto di replica in nessun programma televisivo, ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 12 gennaio 2021) Oggi, domenica 10 dicembre, èto in onda Domenica Live. La puntata in questione è stata incentrata su diversi argomenti, tra cui anche alcuni che riguardano quanto accaduto al GF Vip in questo periodo. A tal proposito, è stato intervistato, chenon ha esitato a redarguire. I due, infatti, sono molto amici, ma in questa occasione, la padrona di casa non si è potuta schierare dalla parte del protagonista, anzi. La donna lo ha presentato in un modo alquanto mortificante. Vediamo cosa è successo.controladal GF Vip,non ha avuto diritto di replica in nessun programma televisivo, ...

