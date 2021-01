Como, incidente in casa: muore bimba di 18 mesi Inutile il trasporto all’ospedale di Bergamo (Di martedì 12 gennaio 2021) I soccorsi sarebbero stati chiamati due ore dopo che la bimba aveva subito un colpo alla testa mentre stava giocando nella sua abitazione. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 gennaio 2021) I soccorsi sarebbero stati chiamati due ore dopo che laaveva subito un colpo alla testa mentre stava giocando nella sua abitazione.

