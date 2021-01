Bavaglio social anche per Libero: Twitter lo censura per “attività sospette” (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – L’inquisizione ideologica dei colossi social nei confronti del free speech non si limita agli Usa: ieri sera Twitter ha messo la mordacchia al quotidiano Libero, «limitando temporanemanete» le funzioni dell’account. «Attenzione: questo account è temporaneamente limitato. L’avviso qui presente ti viene mostrato poiché l’account in questione ha eseguito delle attività sospette. Vuoi davvero proseguire?», si legge sul profilo oscurato dei suoi tweet. Per visionarne i contenuti, è ora necessario cliccare su «mostra il profilo» per togliere la limitazione. Twitter imbavaglia Libero senza motivo «Twitter sta insomma limitando la diffusione dei nostri cinguettii e ci sta impedendo di farne di nuovi», fa sapere il quotidiano dalle pagine del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – L’inquisizione ideologica dei colossinei confronti del free speech non si limita agli Usa: ieri seraha messo la mordacchia al quotidiano, «limitando temporanemanete» le funzioni dell’account. «Attenzione: questo account è temporaneamente limitato. L’avviso qui presente ti viene mostrato poiché l’account in questione ha eseguito delle. Vuoi davvero proseguire?», si legge sul profilo oscurato dei suoi tweet. Per visionarne i contenuti, è ora necessario cliccare su «mostra il profilo» per togliere la limitazione.imbavagliasenza motivo «sta insomma limitando la diffusione dei nostri cinguettii e ci sta impedendo di farne di nuovi», fa sapere il quotidiano dalle pagine del ...

LaStampa : Il social network “limita temporaneamente” l’account del giornale italiano. Ma è azzardato parlare di censura. Com… - AnnalisaChirico : La #censura non è la soluzione. Le idee vanno affrontate ma mai censurate col bavaglio. Trump è silenziato, mentre… - LaStampa : Il social network “limita temporaneamente” l’account del giornale italiano. Intanto l’assessora veneta all’istruzio… - Andre3520 : RT @IlPrimatoN: L’inquisizione ideologica dei colossi social nei confronti del free speech non si limita agli Stati Uniti e al presidente T… - IlPrimatoN : L’inquisizione ideologica dei colossi social nei confronti del free speech non si limita agli Stati Uniti e al pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Bavaglio social Bavaglio social anche per Libero: Twitter lo censura per “attività sospette” Il Primato Nazionale Dopo “il bavaglio” a Trump, l’Europa pensa alle contromisure per contrastare lo strapotere dei social network

Sono ancora nella memoria di tutti i fatti accaduti lo scorso 6 gennaio, quando i sostenitori di Donald Trump hanno preso d'assalto la sede del Congresso degli ...

Twitter limita l’account di Libero quotidiano

Il social network “limita temporaneamente” le attività del giornale italiano. Intanto l’assessora veneta all’istruzione Elena Donazzan si vede bloccati i profili social dopo aver cantato “Faccetta Ner ...

Sono ancora nella memoria di tutti i fatti accaduti lo scorso 6 gennaio, quando i sostenitori di Donald Trump hanno preso d'assalto la sede del Congresso degli ...Il social network “limita temporaneamente” le attività del giornale italiano. Intanto l’assessora veneta all’istruzione Elena Donazzan si vede bloccati i profili social dopo aver cantato “Faccetta Ner ...