Ban di Trump: i social sono pubblici o privati? La risposta non è così scontata (Di martedì 12 gennaio 2021) Facebook e Twitter sono pubblici o privati? Questa domanda, apparentemente banale e dalla risposta certa (“che domande! sono privati!”) non lo è così tanto, e la risposta non è così scontata. La questione si ripropone adesso, ovvero a ridosso del ban che i colossi dei social network hanno inflitto all’uomo più potente del mondo, al Commander in Chief silenziato da due imprese ‘private’, che però fanno parte di una piattaforma fondamentale per la vita di quasi ogni cittadino su questo pianeta. È noto a tutti che Donald Trump ha in effetti fatto uso dei social in modo improprio, ma la domanda che in molti si sono fatti dopo il ban è: è degno di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Facebook e Twitter? Questa domanda, apparentemente banale e dallacerta (“che domande!!”) non lo ètanto, e lanon è. La questione si ripropone adesso, ovvero a ridosso del ban che i colossi deinetwork hanno inflitto all’uomo più potente del mondo, al Commander in Chief silenziato da due imprese ‘private’, che però fanno parte di una piattaforma fondamentale per la vita di quasi ogni cittadino su questo pianeta. È noto a tutti che Donaldha in effetti fatto uso deiin modo improprio, ma la domanda che in molti sifatti dopo il ban è: è degno di una ...

Dopo i fatti di Capitol Hill e il ban da moltissime piattaforme, alcuni utenti su Twitter hanno cominciato a auspicare la rimozione del cammeo di Trump, proponendo in alcuni casi delle curiose ...

La democrazia non è anarchia: hate speech e fake news ledono le libertà

Il ban di Donald Trump da Facebook e Twitter, a seguito degli eventi di Capitol Hill, sta innescando a catena la rimozione di tutta una serie di account in capo a “cospirazionisti”, “odiatori” e di ...

