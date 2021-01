Alto Adige, troppi sanitari dicono “no” al vaccino anti-Covid: si passa subito agli over 80 (Di martedì 12 gennaio 2021) L’Alto Adige ha deciso di iniziare subito la vaccinazione anti-Covid degli over 80 e di altre categorie a rischio, dopo aver rilevato un Alto numero di “obiettori” tra il personale sanitario e quello nelle rsa. Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Sanità della provincia autonoma di Bolzano, Thomas Widman. La provincia autonoma è attualmente fanalino di coda nella somministrazione dei vaccini. Al momento ha detto sì alla dose solo un dipendente Asl su due. Visto che non c’è abbastanza personale disposto a farsi vaccinare, in accordo con Roma, saranno anticipate le vaccinazioni degli over 80. L’obiettivo è vaccinare entro la settimana il 60 per cento delle dosi consegnate. Leggi anche: 1. Tutti i numeri dei vaccini in ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021) L’ha deciso di iniziarela vaccinazionedegli80 e di altre categorie a rischio, dopo aver rilevato unnumero di “obiettori” tra il personaleo e quello nelle rsa. Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Sanità della provincia autonoma di Bolzano, Thomas Widman. La provincia autonoma è attualmente fanalino di coda nella somministrazione dei vaccini. Al momento ha detto sì alla dose solo un dipendente Asl su due. Visto che non c’è abbastanza personale disposto a farsi vaccinare, in accordo con Roma, sarannocipate le vaccinazioni degli80. L’obiettivo è vaccinare entro la settimana il 60 per cento delle dosi consegnate. Leggi anche: 1. Tutti i numeri dei vaccini in ...

