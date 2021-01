Volvo nel secondo semestre recupera impatto emergenza Covid

(Di lunedì 11 gennaio 2021)nel 2020 ha registrato i migliori risultati di sempre in termini di vendite realizzate neldell’esercizio, grazie a una domanda in forte crescita dei suoi modelli elettrificati che ha stimolato la ripresa dopo l’dell’-19. La Casa automobilistica ha agito in modo incisivo per mitigare gli effetti della pandemia durante il primodell’anno, consentendo una rapida ripresa delle attività operative dopo un breve periodo di sospensione e l’avvio di una forte ripresa, agevolata da una domanda in rapida crescita dei modelli elettrici ricaricabili Recharge. La quota di modelli Recharge, con trazione completamente elettrica o propulsore ibrido plug-in, è più che raddoppiata nel 2020 rispetto al 2019. In Europa, la ...

Volvo nel 2020 ha registrato i migliori risultati di sempre in termini di vendite realizzate nel secondo semestre dell'esercizio, grazie a una domanda in forte crescita dei suoi modelli elettrificati ...