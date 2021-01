VIDEO | Bambini tornano in classe in Campania, dirigente: “Sono entusiasti” (Di lunedì 11 gennaio 2021) NAPOLI – “I bambini sono contenti, sono entusiasti. Desideravano tanto tornare a scuola, per loro il contatto con il compagno e la maestra vale tanto altro rispetto al contatto solo ‘visivo’ che c’è tramite lo schermo di un computer”. Donatella Delle Vedove è la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Foscolo-Oberdan, sede centrale in piazza del Gesù Nuovo a Napoli con la secondaria di primo grado e altri due plessi sempre nel centro storico con le scuole dell’infanzia e primaria. Da oggi gli studenti più piccoli dell’istituto sono tornati in classe proprio come i circa 250mila alunni delle materne e delle prime due classi delle elementari della Campania per cui un’ordinanza regionale ha fissato per la giornata di oggi la data di rientro in classe dopo le festività natalizie. Per la dirigente del Foscolo-Oberdan l’affluenza di oggi è stata positiva. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) NAPOLI – “I bambini sono contenti, sono entusiasti. Desideravano tanto tornare a scuola, per loro il contatto con il compagno e la maestra vale tanto altro rispetto al contatto solo ‘visivo’ che c’è tramite lo schermo di un computer”. Donatella Delle Vedove è la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Foscolo-Oberdan, sede centrale in piazza del Gesù Nuovo a Napoli con la secondaria di primo grado e altri due plessi sempre nel centro storico con le scuole dell’infanzia e primaria. Da oggi gli studenti più piccoli dell’istituto sono tornati in classe proprio come i circa 250mila alunni delle materne e delle prime due classi delle elementari della Campania per cui un’ordinanza regionale ha fissato per la giornata di oggi la data di rientro in classe dopo le festività natalizie. Per la dirigente del Foscolo-Oberdan l’affluenza di oggi è stata positiva.

Anche quest’anno, nonostante il COVID, i Carabinieri Forestali sono stati presenti nei reparti pediatrici di numerose strutture ospedaliere in tutta Italia per portare un simbolo di natura ...

Cremona, 11 gennaio 2021 – Nonostante le difficoltà legate alla pandemia proseguono i lavori per la realizzazione della nuova scuola infanzia al quartiere S. Felice, un edificio innovativo con spazi f ...

