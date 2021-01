Trump tra 25esimo emendamento e impeachment. Nancy Pelosi: “Fuori dalla Casa Bianca, è una minaccia per la democrazia” (Di lunedì 11 gennaio 2021) In una lettera indirizzata ai deputati del Partito democratico, la speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha annunciato che oggi verrà presentata una mozione per impegnare il vicepresidente Mike Pence ad attivare il 25esimo emendamento, la procedura per destituire il presidente “se incapace di assolvere i suoi uffici”. “Per proteggere la nostra Costituzione e la nostra democrazia – ha scritto Pelosi – agiremo con urgenza perché questo presidente rappresenta una minaccia immediata per entrambe”. A nove giorni dall’inaugurazione della nuova amministrazione Biden-Harris, l’assalto al Congresso di mercoledì, 6 gennaio, ha profondamente turbato democratici e repubblicani. Oggi, quindi, la Camera dovrà votare la risoluzione all’unanimità, come richiesto dai dem, che inviterà ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 gennaio 2021) In una lettera indirizzata ai deputati del Partito democratico, la speaker della Camera,, ha annunciato che oggi verrà presentata una mozione per impegnare il vicepresidente Mike Pence ad attivare il, la procedura per destituire il presidente “se incapace di assolvere i suoi uffici”. “Per proteggere la nostra Costituzione e la nostra– ha scritto– agiremo con urgenza perché questo presidente rappresenta unaimmediata per entrambe”. A nove giorni dall’inaugurazione della nuova amministrazione Biden-Harris, l’assalto al Congresso di mercoledì, 6 gennaio, ha profondamente turbato democratici e repubblicani. Oggi, quindi, la Camera dovrà votare la risoluzione all’unanimità, come richiesto dai dem, che inviterà ...

you_trend : ???? #USA: tra poche ore la Camera voterà una risoluzione in cui chiederà ufficialmente a #Pence di applicare il 25°… - alex_orlowski : Tra i supporter ( nazisti) di Trump eccone uno con la maglietta Camp Auschwitz. Vergognatevi supporter italiani di… - stanzaselvaggia : Trump che guarda compiaciuto quella folla che passerà all’azione e la famiglia di esaltati tra cui Kimberly, la fid… - Anse1987 : @AndreaCervone È difficile purtroppo caro Andrea. Io ero onestamente tra i primi a chiamare a gran voce il ban di T… - Brasviz1 : RT @Renzoseccia: tra gli insorti, insieme a cialtroni utili a far confusione, c'erano ex ufficiali e persone con addestramento paramilitare… -