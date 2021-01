Tennis, Andy Roddick: “Jannik Sinner migliorerà ancora moltissimo. Mi ricorda Robin Soderling” (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’ex numero 1 del mondo Andy Roddick ha parlato della crescita e delle potenzialità di Jannik Sinner in un’intervista rilasciata a Tennis Channel. Oltre a trovare una somiglianza con lo svedese Robin Soderling, per l’ex Tennista statunitense il giovane italiano può migliorare ancora in molti aspetti del suo gioco così da scalare la classifica mondiale. “Sinner può generare enorme velocità e ritmo da entrambi i lati da fondo campo. Ha già potenza per creare colpi vincenti sia col diritto che col rovescio, nonostante abbia ancora un fisico sviluppato a metà, è ancora acerbo sul piano muscolare. Una volta terminata la cresciuta e uscito da questa fase un po’ goffa, ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’ex numero 1 del mondoha parlato della crescita e delle potenzialità diin un’intervista rilasciata aChannel. Oltre a trovare una somiglianza con lo svedese, per l’exta statunitense il giovane italiano può migliorarein molti aspetti del suo gioco così da scalare la classifica mondiale. “può generare enorme velocità e ritmo da entrambi i lati da fondo campo. Ha già potenza per creare colpi vincenti sia col diritto che col rovescio, nonostante abbiaun fisico sviluppato a metà, èacerbo sul piano muscolare. Una volta terminata la cresciuta e uscito da questa fase un po’ goffa, ...

LucaSerraNeuro : AL TENNIS CLUB NAPOLI IL COLLARE D'ORO DEL CONI - LucaSerraNeuro : Napoli - Nuovo progetto crescita per il Sud (15.09.12) Coppa Davis 2014 - Italia vs Gran Bretagna - Tennis Club N… - LucaSerraNeuro : Tennis, torna Italia di Coppa Davis Coppa Davis 2014 - Italia vs Gran Bretagna - Tennis Club Napoli… - LucaSerraNeuro : Is Fabio Fognini (ITA) the quintessential Italian? Coppa Davis 2014 - Italia vs Gran Bretagna - Tennis Club Napol… - LucaSerraNeuro : Sorteggio e inaugurazione villaggio Coppa Davis Coppa Davis 2014 - Italia vs Gran Bretagna - Tennis Club Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Andy Andy Roddick: "Non credo che Roger Federer disputerà la stagione su terra" Tennis World Italia Tennis, Andy Roddick: “Jannik Sinner migliorerà ancora moltissimo. Mi ricorda Robin Soderling”

L'ex numero 1 del mondo Andy Roddick ha parlato della crescita e delle potenzialità di Jannik Sinner in un'intervista rilasciata a Tennis Channel. Oltre a trovare una somiglianza con lo svedese Robin ...

Roddick parla di Sinner: "Mi ricorda molto Soderling, ma si muove meglio"

Jannik Sinner è ormai una realtà del circuito. Tanto elogiato in Italia, l'altoatesino ha rubato l'occhio anche all'estero ed oltreoceano lo hanno indicato come uno dei protagonisti attesi della stagi ...

L'ex numero 1 del mondo Andy Roddick ha parlato della crescita e delle potenzialità di Jannik Sinner in un'intervista rilasciata a Tennis Channel. Oltre a trovare una somiglianza con lo svedese Robin ...Jannik Sinner è ormai una realtà del circuito. Tanto elogiato in Italia, l'altoatesino ha rubato l'occhio anche all'estero ed oltreoceano lo hanno indicato come uno dei protagonisti attesi della stagi ...