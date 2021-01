Suicida nel suo negozio | a cui aveva dato la vita | Umberto se n’è andato cosi

Leggi su chenews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La tragedia, nela cuila, e che negli ultimi tempi non gli permetteva più di vivere.SbresciaLadedicata all’attività di famiglia, unstorico in città. Siamo a Napoli, ildi attrezzature fotografiche diSbrescia, 66 anni, è uno dei più noti in città. Tutti lo conoscono, tantissimi fotografi lavorano e vivono grazie alle sue attrezzature, persino l’Accademia delle Belle Arti partenopea si rifornisce li. Ma oggi i tempi sono cambiati, il lockdown di Marzo ha fermato ogni cosa, i fotografi sono fermi, ed anche l’Accademia ormai non allestisce più set. Tutto fermo, tutto immobile, ednon ce la fa. Presta le sue attrezzature a fotografi ...