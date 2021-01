Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: Petra Vlhova, mani sulla Coppa. Ma non può distrarsi. E le azzurre meditano diversi colpi… (Di lunedì 11 gennaio 2021) Centodiciannove punti di vantaggio su Michelle Gisin, duecentoventisei su una Marta Bassino mai così costante in carriera (e peccato per il secondo gigante di Courchevel, altrimenti…). Goggia e Brignone, pensiero nostro, ancora in gioco. Questo, comunque, il bottino che Petra Vlhova vanta sulle avversarie quando non siamo però giunti nemmeno a metà della stagione di Coppa del Mondo 2020-2021. La slovacca guida saldamente la graduatoria generale a quota 649 punti, anche se è reduce da una prestazione piena di errori in superG a St. Anton, dove ha accusato anche un piccolo fastidio al ginocchio, di lieve entità. Resta lei la principale favorita per la conquista della sfera di cristallo, non fosse altro perché in slalom difficilmente scende dal podio (anche se a Semmering è successo) e fa punti in tutte ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Centodiciannove punti di vantaggio su Michelle Gisin, duecentoventisei su una Marta Bassino mai così costante in carriera (e peccato per il secondo gigante di Courchevel, altrimenti…). Goggia e Brignone, pensiero nostro, ancora in gioco. Questo, comunque, il bottino chevanta sulle avversarie quando non siamo però giunti nemmeno a metà della stagione didel2020-2021. La slovacca guida saldamente la graduatoria generale a quota 649 punti, anche se è reduce da una prestazione piena di errori in superG a St. Anton, dove ha accusato anche un piccolo fastidio al ginocchio, di lieve entità. Resta lei la principale favorita per la conquista della sfera di cristallo, non fosse altro perché in slalom difficilmente scende dal podio (anche se a Semmering è successo) e fa punti in tutte ...

Profilo3Marco : RT @Radio1Rai: #Sport Cancellata la tappa di Coppa del mondo maschile di #sci alpino in programma fino a domenica a #Wengen, in Svizzera. L… - colombomauro : Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di St. Anton, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'azzurra… - CamFrancisci : RT @Radio1Rai: #Sport Cancellata la tappa di Coppa del mondo maschile di #sci alpino in programma fino a domenica a #Wengen, in Svizzera. L… - Radio1Rai : #Sport Cancellata la tappa di Coppa del mondo maschile di #sci alpino in programma fino a domenica a #Wengen, in Sv… - RSIsport : ?????? Torna in dubbio la possibilità di disputare gare sul Lauberhorn, decisione attesa nel pomeriggio #FISalpine… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino, Coppa del Mondo Flachau 2021: programma, orari, tv dello slalom OA Sport Dolomiti Bellunesi. Scialpinista muore travolto da una valanga in Val Travenanzes

Nella mattina di sabato 9 gennaio una valanga, staccatasi in Val Travenanzes, sulle Dolomiti Bellunesi, ha travolto e ucciso uno scialpinista altoatesino.

Un compagno travolto da una valanga? Tutto quello che uno scialpinista può fare per salvargli la vita (VIDEO)

Simulazione di soccorso di un scialpinista travolto da una valanga.Ad organizzarla, ieri 10 gennaio, la stazione del Soccorso Alpino Valle Pesio. La giornata si è svolta presso la borgata Madonna d'Ar ...

Nella mattina di sabato 9 gennaio una valanga, staccatasi in Val Travenanzes, sulle Dolomiti Bellunesi, ha travolto e ucciso uno scialpinista altoatesino.Simulazione di soccorso di un scialpinista travolto da una valanga.Ad organizzarla, ieri 10 gennaio, la stazione del Soccorso Alpino Valle Pesio. La giornata si è svolta presso la borgata Madonna d'Ar ...