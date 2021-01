"Sapete quanti soldi spreca in Russia?". Striscia, inchiesta-bomba sulla Rai: tutto parte da questa "strana ristrutturazione" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Striscia la Notizia continua a bersagliare la Rai, tanto da tenere un'apposita rubrica sugli sprechi della tv di Stato. Nei giorni scorsi gli inviati del tg satirico di Antonio Ricci si sono concentrati sugli uffici di Pechino che, rimasti inutilizzati dopo l'uscita di scena di Giovanna Botteri, peserebbero sulle casse di Viale Mazzini per circa 800mila euro l'anno. Ora Striscia con la sua “Rai Scoglio 24” ha deciso di indagare sulla sede Rai di Mosca. “La struttura - si legge nell'anteprima - vanta ben due corrispondenti, dei dipendenti locali e un ufficio per una spesa annua di circa 1 milione di euro. Inoltre, per vivere a Mosca, ai giornalisti viene anche fornito un appartamento in affitto ciascuno. Nulla di strano, se non fosse che uno degli alloggi in locazione sia stato adeguato alle esigenze del giornalista dalla Rai con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021)la Notizia continua a bersagliare la Rai, tanto da tenere un'apposita rubrica sugli sprechi della tv di Stato. Nei giorni scorsi gli inviati del tg satirico di Antonio Ricci si sono concentrati sugli uffici di Pechino che, rimasti inutilizzati dopo l'uscita di scena di Giovanna Botteri, peserebbero sulle casse di Viale Mazzini per circa 800mila euro l'anno. Oracon la sua “Rai Scoglio 24” ha deciso di indagaresede Rai di Mosca. “La struttura - si legge nell'anteprima - vanta ben due corrispondenti, dei dipendenti locali e un ufficio per una spesa annua di circa 1 milione di euro. Inoltre, per vivere a Mosca, ai giornalisti viene anche fornito un appartamento in affitto ciascuno. Nulla di strano, se non fosse che uno degli alloggi in locazione sia stato adeguato alle esigenze del giornalista dalla Rai con un ...

itsmamelic : RT @btsvanta: non io che tra qualche settimana quando probabilmente ci sara il matrimonio tra nico e ginevra, retwitterò questo video con l… - huttinacc : RT @givlsss__: sapete cosa? a me non frega un cazzo di quanti over party prendono perche io questi non li divido, io LI PORTO IN FINALEEE #… - kuppp005 : RT @GiancarloDeRisi: L'ex ministro dell'economia Siniscalco sta studiando un piano per gestire i flussi migratori in Europa e 'stabilizzar… - _Angel_Diamond_ : @QueenG80328621 Create account fake, notizie e aerei. Non sapete giocare lealmente, perché di gioco si tratta. Chia… - tiziana89123076 : @DaniloToninelli Pensi nn si può dire altrettanto degli amministratori dei 5s perché nn ci sono , ma voi sapete qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapete quanti Beppe Fiorello, quanti figli ha? Non tutti lo sanno SoloGossip.it Maria De Filippi, quanto costa la giacca nera indossata a C’è Posta per Te? Cifra da capogiro

Maria De Filippi, quanto costa la giacca nera indossata per la prima puntata di C'è Posta per Te? Cifra da capogiro.

Voto unanime al Consiglio comunale: Zaki è cittadino bolognese

Il pronunciamento dell'aula di Palazzo D'Accursio suggella "un sentimento che in tanti sentiamo da tempo", spiega il sindaco Virginio Merola. Riccado Noury di Amnesty fa sapere che lo studente egizian ...

Maria De Filippi, quanto costa la giacca nera indossata per la prima puntata di C'è Posta per Te? Cifra da capogiro.Il pronunciamento dell'aula di Palazzo D'Accursio suggella "un sentimento che in tanti sentiamo da tempo", spiega il sindaco Virginio Merola. Riccado Noury di Amnesty fa sapere che lo studente egizian ...