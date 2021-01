Rosso per fallo su Chiesa, mea culpa Obiang: “Errore di gioco. Chiedo scusa al Sassuolo e a Federico” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arrivano prontamente le scuse da parte di Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, protagonista in negativo della sfida dei suoi all'Allianz Stadium contro la Juventus. Il calciatore neroverde è stato espulso sul finale del primo tempo, lasciando la squadra in 10, per un brutto intervento ai danni di Federico Chiesa.Poche ore dopo il match, a seguito anche della sconfitta degli uomini di De Zerbi, il giocatore ha fatto mea culpa via social: "Prima di tutto vorrei chiedere scusa perché ho commesso un Errore di gioco che alla mia squadra è costato tanto, tutti sano come sono fatto e non avrei mai voluto lasciare la squadra in 10, ne fare un intervento del genere. Mi auguro che Federico Chiesa stia bene". Queste le ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arrivano prontamente le scuse da parte di Pedro, centrocampista del, protagonista in negativo della sfida dei suoi all'Allianz Stadium contro la Juventus. Il calciatore neroverde è stato espulso sul finale del primo tempo, lasciando la squadra in 10, per un brutto intervento ai danni di.Poche ore dopo il match, a seguito anche della sconfitta degli uomini di De Zerbi, il giocatore ha fatto meavia social: "Prima di tutto vorrei chiedereperché ho commesso undiche alla mia squadra è costato tanto, tutti sano come sono fatto e non avrei mai voluto lasciare la squadra in 10, ne fare un intervento del genere. Mi auguro chestia bene". Queste le ...

ZZiliani : #Bentancur si è molto incuriosito vedendo il rosso mostrato a #Obiang e ha chiesto di cosa si trattasse. Gli hanno… - tancredipalmeri : Secondo me non era rosso per il Sassuolo: non certo perché non ci sia il contatto pericoloso, ma perché l’intervent… - forumJuventus : SASSUOLO IN 10! Rosso per Obiang! ??#JuveSassuolo 0-0 - morganiannelli : @TWImedmar @simone93210 @FBiasin @RickyTrevisani Si perché comunque una partita rubata bonucci da rosso goal@con ro… - afradoc : RT @ZZiliani: #Bentancur si è molto incuriosito vedendo il rosso mostrato a #Obiang e ha chiesto di cosa si trattasse. Gli hanno detto che… -

