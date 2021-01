Realizza una ' tea-shirt' | l' idea geniale in questo divertente tutorial

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Un'spiritosa, concretizzata insimpatico video. Una ragazza sta prendendo un tè, quando le viene in mente di usare le bustine per cucire un'originale 'tea-'. La vediamo prima ...

Dalla_SerieA : Saputo, al Bologna serve una punta! - - SoniaFurfaro : 'Passando lungo il mare di Galilea' (Mc 1,16) Ora che le rive del mare della vita lambiscono i nostri passi nello… - sportli26181512 : Saputo, al Bologna serve una punta!: La squadra rossoblù è innocua, tira poco e realizza ancora meno: va preso subi… - CompagniaTDF : “Comunicazione è la vera ragione del teatro, avere la capacità di captare il silenzio, che realizza una partecipazi… - FrancescaZenat1 : Non c'è cosa più bella di un sogno che si realizza,una fiducia e una stima reciproca,una sintonia unica. È meravigl… -

Ultime Notizie dalla rete : Realizza una

Corriere della Sera

La discussia serie tv italiana è un occasione, sul piccolo schermo della televisione o dei pc, per tornare a parlare di tossicodipendenza. Un’operazione che da anni il cinema porta avanti «a volte in ...CAMPOBASSO – Una seduta particolare quella che la Commissione Cultura del Comune di Campobasso ha svolto, in modalità telematica, questa mattina decidendo di dedicare l’intera riunione all’architetto ...