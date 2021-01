RAI governata da Palazzo Chigi: ecco perché (Di lunedì 11 gennaio 2021) La RAI finisce nell’occhio del ciclone, l’accusa è di un condizionamento all’interno della tv pubblica da parte di Palazzo Chigi. Giuseppe Conte (Instagram)Negli ultimi 12 mesi si è parlato tanto del modo di fare giornalismo, soprattutto in Italia. L’avvento dell’emergenza Covid ha messo a dura prova un sistema molto complesso, come quello mediatico, ed il nostro paese in particolare ha risentito in maniera considerevole della diffusione di tante fake news. In molti si sono spesso scagliati (Governo compreso) contro alcuni media che spesso si sono lasciati andare a fuga di notizie, anticipazioni poi non veritiere ed un flusso costante di immagini come quelle arrivate da Bergamo nel pieno della prima fase della Pandemia. Leggi anche -> Recovery plan: Conte a riunione con Gualtieri per i dettagli Leggi anche -> Conte e i pieni ... Leggi su kronic (Di lunedì 11 gennaio 2021) La RAI finisce nell’occhio del ciclone, l’accusa è di un condizionamento all’interno della tv pubblica da parte di. Giuseppe Conte (Instagram)Negli ultimi 12 mesi si è parlato tanto del modo di fare giornalismo, soprattutto in Italia. L’avvento dell’emergenza Covid ha messo a dura prova un sistema molto complesso, come quello mediatico, ed il nostro paese in particolare ha risentito in maniera considerevole della diffusione di tante fake news. In molti si sono spesso scagliati (Governo compreso) contro alcuni media che spesso si sono lasciati andare a fuga di notizie, anticipazioni poi non veritiere ed un flusso costante di immagini come quelle arrivate da Bergamo nel pieno della prima fase della Pandemia. Leggi anche -> Recovery plan: Conte a riunione con Gualtieri per i dettagli Leggi anche -> Conte e i pieni ...

A non essere passate inosservate, poi, nel quartier generale renziano, i virgolettati stampa attribuiti a Rocco Casalino, pronto ad “asfaltare Renzi e Italia viva“. “Il Recovery plan verrà approvato n ...

Altrimenti, sui temi di cui ho detto, penso che l'Italia ci seguirebbe in massa e il Parlamento anche'. Tirare a campare un anno per mettere al Quirinale Prodi o Franceschini sarebbe veramente una cat ...

