Perché a Salvini e Meloni non dispiace un Conte ter. Parla Orsina (Di lunedì 11 gennaio 2021) La spada di Damocle per la stabilità del Governo ha il solito nome e cognome: Matteo Renzi. Il veto sul Recovery fund ormai è un mantra per il leader di Italia Viva che, forte delle proposte presentate dal suo gruppo, attende la bozza definitiva che l'esecutivo dovrà firmare. Nonostante però "Renzi ponga problemi reali, mi pare che queste mosse siano essenzialmente contorcimenti di superficie, e che quei problemi non troverebbero soluzione nemmeno se ci fosse un Conte ter o un altro Presidente del Consiglio basati sull'attuale maggioranza". Parola di Giovanni Orsina, storico e direttore della School of Government alla Luiss. "Sono convinto che questa legislatura non possa dare più di tanto rispetto a quanto ha prodotto fino ad ora – dice il professore – tanto più che la conformazione di questo Governo poggia su basi fragilissime. Si tratta infatti di ...

