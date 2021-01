“Mi sento molto in colpa…”. GF Vip, Rosalinda Cannavò non ci gira più intorno. Quello che sta succedendo è un vero peso sul cuore (Di lunedì 11 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò, la confessione della gieffina fa parlare. Non sarebbero pochi i dubbi nutriti nei riguardi del fidanzato. Per Rosalinda sono moment molto delicati e la vita sentimentale richiede toni confidenziali. Ne ha parlato con Cecilia Capriotti. E non poteva che essere rispolverato anche il passato, Quello che ha riguardato Gabriel Garko e Massimiliano Morra. I sensi di colpa riaffiorano. Non lo nasconde e non riesce a farlo: Rosalinda decide di confidarsi con la Capriotti sotto le telecamere vigili del Grande Fratello Vip. La gieffina ammette: “Io mi sento molto in colpa…” per poi aggiungere: “Forse la famiglia è delusa da me, l’hanno visto soffrire in tutti questi anni…”. E la confidenza prosegue fornendo ulteriori dettagli. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021), la confessione della gieffina fa parlare. Non sarebbero pochi i dubbi nutriti nei riguardi del fidanzato. Persono momentdelicati e la vita sentimentale richiede toni confidenziali. Ne ha parlato con Cecilia Capriotti. E non poteva che essere rispolverato anche il passato,che ha riguardato Gabriel Garko e Massimiliano Morra. I sensi di colpa riaffiorano. Non lo nasconde e non riesce a farlo:decide di confidarsi con la Capriotti sotto le telecamere vigili del Grande Fratello Vip. La gieffina ammette: “Io miin” per poi aggiungere: “Forse la famiglia è delusa da me, l’hanno visto soffrire in tutti questi anni…”. E la confidenza prosegue fornendo ulteriori dettagli. ...

procras91428841 : RT @mainormale_: Io ragazzi non ce la faccio davvero più a non avere interazioni fisiche con altri esseri umani. Mi sento molto sola. - AMELENWA : RT @cyanidenymph: Ciao ragazzx Spunto dal nulla, dopo una bella pausa, per dirvi che ho aperto una pagina per parlare di violenza sessuale… - hoonyversee : voglio splendere insieme agli n.cus???????? mi sento molto ottimista, sono sicura che ci saranno tante cose belle???? - giuliagll : @bianxaneve Quoto hahah Medicina amo è il top del toppe anche se non mi ci sento molto into hahah - drammagiocoso : Comunque, sono già due anni che vado in terapia e ad oggi mi sento molto molto felice di tutto quello che ho imparato, capito e superato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : sento molto Covid, medico italiano in Inghilterra: "Sono stato vaccinato, mi sento molto bene" - Italia Agenzia ANSA Tanita Tikaram tra ragione e sentimento

Ricordo bene la prima volta che ho sentito Sentimental, il settimo album della cantautrice britannica Tanita Tikaram. Era il 2005 e mi fu spedito dall’etichetta discografica insieme ad altre novità ch ...

Maria Teresa Ruta scoppia a piangere al GF Vip: “Mi sento ingombrante”

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha un crollo emotivo: "Mi sento ingombrante" Mattinata particolarmente complicata per Maria Teresa Ruta, che è ...

Ricordo bene la prima volta che ho sentito Sentimental, il settimo album della cantautrice britannica Tanita Tikaram. Era il 2005 e mi fu spedito dall’etichetta discografica insieme ad altre novità ch ...Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha un crollo emotivo: "Mi sento ingombrante" Mattinata particolarmente complicata per Maria Teresa Ruta, che è ...