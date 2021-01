Messi supera Ronaldo | confronto infinito | lo supera sulle punizioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Continua l’eterno duello tra Cristianoanche a distanza: passo in avanti del numero 10 del Barcellona. Il dato Continua l’eterno duello anche a distanza tra Cristianoe Lionel. Il numero 10 del Barcellona mette il naso davanti in una statistica apparentemente secondaria ma che rende conto del dualismo tra i due calciatori. Con la punizione segnata al Granadasi porta a quota 48 gol in questo fondamentale staccando Cristianodi un gol. Da quando è alla Juve, CR7 ha segnato solo una punizione: quella contro il Torino dello scorso luglio. Leggi su Calcionews24.com