Juventus | Bonucci al centro delle critiche dei tifosi bianconeri sul web (Di lunedì 11 gennaio 2021) La bella vittoria di ieri sera ottenuta dalla Juventus contro il Sassuolo non ha lasciato solo note liete: Bonucci continua ad essere al centro delle polemiche da parte dei propri… L'articolo Juventus Bonucci al centro delle critiche dei tifosi bianconeri sul web proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) La bella vittoria di ieri sera ottenuta dallacontro il Sassuolo non ha lasciato solo note liete:continua ad essere alpolemiche da parte dei propri… L'articoloaldeisul web proviene da Meteoweek.com.

chj1897com : Le parole di Andrea #Pirlo post #JuveSassuolo: “Sul gol subito hanno sbagliato Bonucci e Demiral. Il DNA Juve non d… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Eurosport - Le pagelle di Juventus-Sassuolo: Danilo e Kulusevski da 7, male Bonucci - IlPiccione : @ZAC_zakko @pisto_gol Non si parla di arbitri perché la partita è stata arbitrata bene. Quel fallo di Bonucci non è… - Dalla_SerieA : Juve-Sassuolo, la moviola: Obiang, rosso giusto. Consigli rischia - - TUTTOJUVE_COM : Eurosport - Le pagelle di Juventus-Sassuolo: Danilo e Kulusevski da 7, male Bonucci -