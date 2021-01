I limiti del Napoli nelle scelte di mercato: così ci ritroviamo con calciatori di scarsa personalità (Di lunedì 11 gennaio 2021) nelle società di calcio, aziende che in Italia fatturano circa 4,7 mld di euro e rappresentano uno dei 10 principali settori industriali del paese, il calciomercato è un importante momento della vita aziendale assimilabile ai processi di selezione del personale tipici delle imprese operanti negli altri settori industriali. Un momento fondamentale per la ricerca dell’efficienza del business. Si tratta della fase in cui si ricercano le figure-chiave dell’organigramma aziendale, i calciatori appunto, quelli che “realizzano il prodotto” che deve poi essere venduto dai manager dell’azienda per fare profitti. La selezione del personale è una fase molto delicata per qualsiasi azienda: inserire una persona che non possiede i requisiti necessari, infatti, non solo può portare a una perdita di tempo e denaro, ma può anche essere causa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021)società di calcio, aziende che in Italia fatturano circa 4,7 mld di euro e rappresentano uno dei 10 principali settori industriali del paese, il calcioè un importante momento della vita aziendale assimilabile ai processi di selezione del personale tipici delle imprese operanti negli altri settori industriali. Un momento fondamentale per la ricerca dell’efficienza del business. Si tratta della fase in cui si ricercano le figure-chiave dell’organigramma aziendale, iappunto, quelli che “realizzano il prodotto” che deve poi essere venduto dai manager dell’azienda per fare profitti. La selezione del personale è una fase molto delicata per qualsiasi azienda: inserire una persona che non possiede i requisiti necessari, infatti, non solo può portare a una perdita di tempo e denaro, ma può anche essere causa di ...

NicolaPorro : La follia del ?????????????????????????? ???????????????? non conosce limiti. L’uscita del democratico, #emanuelcleaver, sta facendo il… - raffaellapaita : Il 7 gennaio è di fatto arrivato e ancora non è chiaro quando e come si rientrerà a #scuola. Avevamo messo in guard… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: GAMBA O TESTA? Il problema non è l’allenatore: ne abbiamo cambiati 4 e nessuno è riuscito a far maturare un gruppo di calc… - ilfattoblog : GAMBA O TESTA? Il problema non è l’allenatore: ne abbiamo cambiati 4 e nessuno è riuscito a far maturare un gruppo… - Noovyis : (I limiti del Napoli nelle scelte di mercato: così ci ritroviamo con calciatori di scarsa personalità) Playhitmusi… -

Ultime Notizie dalla rete : limiti del I limiti del Napoli nelle scelte di mercato: così ci ritroviamo con calciatori di scarsa personalità Il Fatto Quotidiano Seregno, installato un box per la restituzione dei libri della biblioteca

Buone notizie per gli amanti della lettura a Seregno. Un box per la riconsegna dei libri: questo è il nuovo servizio, inaugurato dall’Assessore Federica Perelli, per tutti i cittadini che usufruiscono ...

Accordo Regno Unito-Ue: un buon punto da cui ripartire

Una riduzione nel giro d’affari degli scambi sarà pressoché inevitabile, ma la sua entità dipenderà dalla capacità di implementare adeguate soluzioni di semplificazione burocratica ...

Buone notizie per gli amanti della lettura a Seregno. Un box per la riconsegna dei libri: questo è il nuovo servizio, inaugurato dall’Assessore Federica Perelli, per tutti i cittadini che usufruiscono ...Una riduzione nel giro d’affari degli scambi sarà pressoché inevitabile, ma la sua entità dipenderà dalla capacità di implementare adeguate soluzioni di semplificazione burocratica ...