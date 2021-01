Guai per la fiction “Il Paradiso delle Signore”, il set sarebbe abusivo (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Il Paradiso delle Signore” è finito nell’occhio del ciclone per alcuni problemi edilizi. Ecco cosa è accaduto. Una sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio ha fatto tremare i produttori dell’amatissima serie. In base alle indiscrezioni la vicenda non sarebbe nuova, anzi, il problema sarebbe sorto già nel 2019. A questo punto tutti si chiedono se L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Il” è finito nell’occhio del ciclone per alcuni problemi edilizi. Ecco cosa è accaduto. Una sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio ha fatto tremare i produttori dell’amatissima serie. In base alle indiscrezioni la vicenda nonnuova, anzi, il problemasorto già nel 2019. A questo punto tutti si chiedono se L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : #Salvini: Grande rispetto per la democrazia americana ma io penso all'Italia. In ogni caso la nostra amicizia con g… - annaperina : RT @HuffPostItalia: Terzultima per vaccini e quasi rossa. Tutti i guai della Lombardia - GFucci58 : RT @HuffPostItalia: Terzultima per vaccini e quasi rossa. Tutti i guai della Lombardia - Mauro73432329 : Terzultima per vaccini e quasi rossa. Tutti i guai della Lombardia - GazzettinoNuovo : DA LODI A GUIDIZZOLO SENZA PAGARE: GUAI PER DUE GIOVANI - -

Ultime Notizie dalla rete : Guai per DA LODI A GUIDIZZOLO SENZA PAGARE: GUAI PER DUE GIOVANI il gazzettino nuovo Terzultima per vaccini e quasi rossa. Tutti i guai della Lombardia

Penultima (terz’ultima se si considera anche la Provincia Autonoma di Bolzano) per numero di vaccinazioni anti Covid e sempre più vicina alla zona rossa. In Lombardia, la regione più colpita dalla pan ...

Arpino, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale: tre giovani nei guai. Uno di loro avrebbe dato fuoco a un bar pizzeria

Arpino, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale: tre giovani nei guai. Uno di loro avrebbe dato fuoco a un bar pizzeria ...

Penultima (terz’ultima se si considera anche la Provincia Autonoma di Bolzano) per numero di vaccinazioni anti Covid e sempre più vicina alla zona rossa. In Lombardia, la regione più colpita dalla pan ...Arpino, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale: tre giovani nei guai. Uno di loro avrebbe dato fuoco a un bar pizzeria ...