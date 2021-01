Frosinone, consigliere comunale di una lista civica ed ex di Fratelli d’Italia posta un fotomontaggio no-vax di Auschwitz: “Il vaccino rende liberi” (Di lunedì 11 gennaio 2021) consigliere No-Vax pubblica fotomontaggio di Auschwitz: “Il vaccino rende liberi” Un consigliere comunale di Frosinone ha espresso le sue posizioni No-Vax postando sui social l’immagine ritoccata del cancello del campo di concentramento di Auschwitz con la scritta “Il vaccino rende liberi” anziché “Il lavoro rende liberi”. Un’offesa alla memoria delle vittime dell’Olocausto che non è passata inosservata sui social e che hanno costretto Marco Ferrara, questo il nome del politico ora alla guida di una lista civica di centrodestra e con un passato da dirigente locale di ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021)No-Vax pubblicadi: “Il” Undiha espresso le sue posizioni No-Vaxndo sui social l’immagine ritoccata del cancello del campo di concentramento dicon la scritta “Il” anziché “Il lavoro”. Un’offesa alla memoria delle vittime dell’Olocausto che non è passata inosservata sui social e che hanno costretto Marco Ferrara, questo il nome del politico ora alla guida di unadi centrodestra e con un passato da dirigente locale di ...

