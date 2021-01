Freddo polare in Alto Adige

Leggi su agi

(Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - dove la colonnina di mercurio questa mattina è scesa a -24 gradi a Oris, paesino sito a 874 metri in Val Venosta. Si tratta della più bassa temperatura registrata in questa stagione invernale in una località abitata della provincia di Bolzano. Moltoanche a Bolzano e Trento che si sono svegliate con -9 gradi. A San Giacomo in Val di Vizze, dove da ormai diverse settimane la temperatura è costante sotto lo zero, vengono registrati -22 gradi. A Predoi e Molini di Tures in Valle Aurina la temperatura è di -21. Nelle città di Vipiteno e Brunico il termometro è sceso fino a -20. In Trentino ai 1.470 metri di San Martino di Castrozza nel Primiero e alla malga Caret in Val Genova la temperatura e' di -18.Temperature polari anche nella vicina Austria. A San Giacomo nella Defereggental si registrano -24 gradi, nella città di Lienz -23,5, a Sillian nei pressi del ...