Firenze | pericolo gelo | proteggere i contattori dell’acqua | il consiglio di Publiacqua

Publiacqua ricorda e raccomanda di nuovo a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana ...Resterà in carcere, Elona Kalesha, ex fidanzata dei coniugi fatti a pezzi e ritrovati in alcune valigie vicino al carcere di Sollicciano, a Firenze. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha ...