Fiorentina, Vlahovic: «Sento la fiducia. Con la Juve il gol più pesante»

Dusan Vlahovic parla del suo mese quasi perfetto in cui si è finalmente preso la Fiorentina. Ecco le parole del centravanti serbo

Dusan Vlahovic è stato votato dai tifosi della Fiorentina come giocatore del mese. Ecco le sue parole ai canali ufficiali della società. «Sempre un piacere ricevere un premio, volevo ringraziare i tifosi che hanno votato per me e spero di continuare così. Tra i gol di dicembre, il più bello e più pesante è sicuramente quello contro la Juventus. La gara contro il Cagliari? Ero molto contento, non solo per me, ma anche per la squadra e per il mister. Perchè so quanto tenevamo a questa vittoria. Voglio ringraziarli perchè mi stanno dando fiducia».

