EgoAirways: la nuova compagnia aerea per viaggi «su misura» (Di lunedì 11 gennaio 2021) In piena pandemia, mentre la domanda di voli crolla di circa il 70% (secondo gli ultimi dati Iata) in Italia è pronta a partire una nuova compagnia aerea che scommette tutto sul futuro: si tratta di EgoAirways, vettore nato in Romagna, che ha appena messo in vendita i primi voli, attivi dal 28 marzo. Collegherà tra loro Forlì, Firenze, Catania, Parma, Bari e Lamezia Terme e, dal 4 giugno, Cagliari, Bergamo e Roma. E prossimamente avere un base a Milano Malpensa per operare in codesharing con altre compagnie che operano sullo scalo lombardo e espandersi verso località di vacanza e di business all’estero, come i paesi dell’est europeo, e quelli dell’aerea mediterranea, con Spagna e Grecia in testa. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) In piena pandemia, mentre la domanda di voli crolla di circa il 70% (secondo gli ultimi dati Iata) in Italia è pronta a partire una nuova compagnia aerea che scommette tutto sul futuro: si tratta di EgoAirways, vettore nato in Romagna, che ha appena messo in vendita i primi voli, attivi dal 28 marzo. Collegherà tra loro Forlì, Firenze, Catania, Parma, Bari e Lamezia Terme e, dal 4 giugno, Cagliari, Bergamo e Roma. E prossimamente avere un base a Milano Malpensa per operare in codesharing con altre compagnie che operano sullo scalo lombardo e espandersi verso località di vacanza e di business all’estero, come i paesi dell’est europeo, e quelli dell’aerea mediterranea, con Spagna e Grecia in testa.

CittadinidiTwtt : RT @toscanaeroporti: #Egoairways atterra a #Firenze! Sono finalmente aperti alla vendita i voli della nuova compagnia aerea Made in Italy c… - muoversintoscan : RT @toscanaeroporti: #Egoairways atterra a #Firenze! Sono finalmente aperti alla vendita i voli della nuova compagnia aerea Made in Italy c… - toscanaeroporti : #Egoairways atterra a #Firenze! Sono finalmente aperti alla vendita i voli della nuova compagnia aerea Made in Ital… - NicolePioli94 : RT @VolaBologna: #EgoAirways apre le vendite. Dal 28 marzo 2021 la nuova compagnia #italiana volera' da #Bari, #Bergamo, #Cagliari, #Catani… - SinatrAle : RT @aptlombardi: La nuova compagnia aerea italiana #EGOAirways mette in vendita i primi voli con la Summer 2021 e aprirà la rotta tra Orio… -

Ultime Notizie dalla rete : EgoAirways nuova EgoAirways: la nuova compagnia aerea per viaggi «su misura» Vanity Fair.it EgoAirways: la nuova compagnia aerea per viaggi «su misura»

Sono appena stati messi in vendita i biglietti per volare in Italia a partire da 48 euro. Ma EgoAirways non è una low cost: ecco perché ...

Prende il volo Ego Airways. Nuova compagnia aerea Made in Italy

Ego Airways: I biglietti acquistabili on-line, con voli programmati dal 28 marzo, con un fitto calendario di collegamenti, con tariffe aeree a ...

Sono appena stati messi in vendita i biglietti per volare in Italia a partire da 48 euro. Ma EgoAirways non è una low cost: ecco perché ...Ego Airways: I biglietti acquistabili on-line, con voli programmati dal 28 marzo, con un fitto calendario di collegamenti, con tariffe aeree a ...