E’ passato in Serie A il calciatore più longevo al mondo: rinnova a 53 anni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ancora un rinnovo: a 53 anni non ha intenzione di smettere di giocare il calciatore più longevo al mondo, transitato anche in Serie A Chiedetegli tutto, ma non di smettere di giocare perché a 53 anni non ne ha proprio voglia. Nuovo record per Kazuyoshi Miura che ha firmato il rinnovo con lo Yokohama FC: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ancora un rinnovo: a 53non ha intenzione di smettere di giocare ilpiùal, transitato anche inA Chiedetegli tutto, ma non di smettere di giocare perché a 53non ne ha proprio voglia. Nuovo record per Kazuyoshi Miura che ha firmato il rinnovo con lo Yokohama FC: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

PatBilar : RT @SalvoBilardell1: Il violino della salvezza. Una serie di delitti efferati, un fil rouge che lega il presente a un recente passato nella… - andre61219 : @fabbricainter Simone parlando di cose serie, hai news sulla famosa cessione della proprietà o è tutto passato in cavalleria ?? Thx - furioso_george : @diego_tvl @espimma Ho parlato del passato di Rrahmani? Ho detto che questi errori non si fanno neanche in serie B… - shesthecavalry : credo The Newsroom mi stia piacendo così tanto perché oltre ad essere una serie della madonna scritta benissimo e c… - andrea2007nanni : @loveandthecity_ Ho sempre pensato che fossero due personaggi diversi secondo me erano anche fisicamente diverse e… -

Ultime Notizie dalla rete : passato Serie WandaVision, quando la sitcom sposa universo Marvel ANSA Nuova Europa PAGELLE - Udinese-Napoli 1-2: voti, tabellino, ammonizioni Serie A 2020/2021

Pagelle Udinese-Napoli 1-2: voti, tabellino Serie A 2020/2021. by Matteo Di Gangi. Kostas Manolas e Lorenzo Insigne, Napoli - Foto Antonio Fraioli. Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni, i ...

Morto l'ex romanista Fabio Enzo, decise un derby

È morto Fabio Enzo, ex calciatore della Roma e del Verona, che segnò il primo gol in Serie A in un derby capitolino finito 1-0: era il 23 ottobre 1966. Enzo, nato a Cavallino (Lecce), si è spento a 74 ...

Pagelle Udinese-Napoli 1-2: voti, tabellino Serie A 2020/2021. by Matteo Di Gangi. Kostas Manolas e Lorenzo Insigne, Napoli - Foto Antonio Fraioli. Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni, i ...È morto Fabio Enzo, ex calciatore della Roma e del Verona, che segnò il primo gol in Serie A in un derby capitolino finito 1-0: era il 23 ottobre 1966. Enzo, nato a Cavallino (Lecce), si è spento a 74 ...