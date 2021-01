**Coronavirus: cantone Zurigo supera mille morti** (Di lunedì 11 gennaio 2021) Zurigo, 11 gen. (Adnkronos/Ats) – Sono ormai 1.006 nel canton Zurigo i morti per il Covid-19 dall’inizio della pandemia. Nel cantone più popoloso della Svizzera – 1,5 milioni di abitanti – sono oggi 401 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 87 in terapia intensiva e 57 collegati a ventilatori. Il dato sottolinea la gravità della situazione pandemica nel cantone, che già a metà dicembre aveva lanciato un allarme perché non aveva più posti liberi nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021), 11 gen. (Adnkronos/Ats) – Sono ormai 1.006 nel cantoni morti per il Covid-19 dall’inizio della pandemia. Nelpiù popoloso della Svizzera – 1,5 milioni di abitanti – sono oggi 401 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 87 in terapia intensiva e 57 collegati a ventilatori. Il dato sottolinea la gravità della situazione pandemica nel, che già a metà dicembre aveva lanciato un allarme perché non aveva più posti liberi nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

