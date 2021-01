“C’è qualcosa che non torna…”. Morte Solange, il pm dispone l’autopsia sul corpo di Paolo Bucinelli (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ci sarebbe dei dubbi sulle cause della Morte di Solange. È stata infatti disposta l’autopsia per stabilire le precise cause della Morte di Paolo Bucinelli, noto con il nome d’arte Solange, trovato cadavere nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). Il pm, Sabrina Carmassi, ha disposto l’esame autoptico sul corpo per chiarire le cause del decesso in relazione all’episodio che risale al 2 gennaio scorso. Lo stesso Bucinelli si sarebbe recato al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello (Pisa) e poi in seguito avrebbe firmato per non essere ricoverato, tornando volontariamente a casa. Nei primi giorni della prossima settimana potrebbero arrivare le risposte degli esami. A trovare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ci sarebbe dei dubbi sulle cause delladi. È stata infatti dispostaper stabilire le precise cause delladi, noto con il nome d’arte, trovato cadavere nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). Il pm, Sabrina Carmassi, ha disposto l’esame autoptico sulper chiarire le cause del decesso in relazione all’episodio che risale al 2 gennaio scorso. Lo stessosi sarebbe recato al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello (Pisa) e poi in seguito avrebbe firmato per non essere ricoverato, tornando volontariamente a casa. Nei primi giorni della prossima settimana potrebbero arrivare le risposte degli esami. A trovare il ...

