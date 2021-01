Biathlon | tanti segnali positivi dall’Italia nel primo weekend a Oberhof Lukas Hofer e Thomas Bormolini i migliori

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Le vacanze sono volate via in fretta e dopo venti giorni di pausa a(Germania) è andata in scena la quinta tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di. Superate le tradizionali sprint e inseguimento, con l’aggiunta delle staffette miste alla domenica, è dunque tempo di tirare le somme di ciò che è accaduto in Turingia, concentrandoci soprattutto sugli elementi che ci ha lasciato il nostro movimento. La Norvegia è sempre più padrona di entrambe le sfere di cristallo, con la lotta per il pettorale giallo che sembra in questo momento uno scontro titanico interno tra Marte Olsbu Roeiseland e Tiril Eckhoff da una parte e Johannes Boe e Sturla Holm Laegreid dall’altra. Nonostante i timidi tentativi di resistenza della svedese Hanna Oeberg infatti, il gap attuale sugli sci con le due rivali è troppo elevato e solamente restando costantemente ...