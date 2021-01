Amici 20, caos e lite in studio tra Sangiovanni, Rudy e la produzione: “ma di cosa parliamo?” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Poteva passare una puntata tranquilla per Rudy Zerbi? Assolutamente no. Nel daytime di oggi di Amici 20, lunedì 11 gennaio, andato in onda alle ore 19 su Italia Uno abbiamo assistito alla parte finale della puntata di sabato 9 gennaio che, comunque, non sembra essere giunta al termine. Dovrebbe finire, infatti, nella giornata di domani presumibilmente durante la striscia quotidiana che va in onda su Canale Cinque alle ore 16:10. Tornando a quanto accaduto nell’ultimo episodio del daytime di Amici 20 di oggi, il coach Zerbi a fatto scendere Aka7even, membro del team di Anna Pettinelli e Sangiovanni, che fa parte della sua squadra. Entrambi si sono già esibiti e si sono visti confermare la felpa. C’è qualcosa, però, che non va giù al coach. Zerbi, infatti, chiede ai due un’altra performance e fa notare, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Poteva passare una puntata tranquilla perZerbi? Assolutamente no. Nel daytime di oggi di20, lunedì 11 gennaio, andato in onda alle ore 19 su Italia Uno abbiamo assistito alla parte finale della puntata di sabato 9 gennaio che, comunque, non sembra essere giunta al termine. Dovrebbe finire, infatti, nella giornata di domani presumibilmente durante la striscia quotidiana che va in onda su Canale Cinque alle ore 16:10. Tornando a quanto accaduto nell’ultimo episodio del daytime di20 di oggi, il coach Zerbi a fatto scendere Aka7even, membro del team di Anna Pettinelli e, che fa parte della sua squadra. Entrambi si sono già esibiti e si sono visti confermare la felpa. C’è qual, però, che non va giù al coach. Zerbi, infatti, chiede ai due un’altra performance e fa notare, ...

Rudy Zerbi ha ripreso il suo allievo per non aver portato a termine un compito, ma lui si è giustificato chiamando in causa un addetto dello staff del programma ...

L’epopea del Lunapark di Piombino, formidabili quegli anni

PIOMBINO. Formidabili quegli anni per il Lunapark. Anni d’oro, quando nel mese delle feste natalizie corso Italia si trasferiva in via XXV Aprile, poi agli Ulivi e infine a San Rocco. Tutti i ragazzi ...

