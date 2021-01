American Gods 3, su Prime Video in streaming da oggi (Di lunedì 11 gennaio 2021) A partire da oggi, 11 gennaio 2021, debutteranno su Amazon Prime Video gli episodi di American Gods 3 in streaming! American Gods 3 debutta oggi in streaming su Amazon Prime Video con gli episodi della terza stagione, a poco meno di due anni dall'esordio della seconda. Nella terza stagione della serie American Gods Shadow tenta di imporre la propria nuova personalità mettendo radici nell'idilliaca cittadina innevata di Lakeside, Wisconsin,dove scoprirà un oscuro segreto analizzando la propria divinità. Guidato nel suo viaggio spirituale dagli dei dei suoi antenati neri, gli Orishas, Shadow dovrà decidere se sposare l'identità divina o quella umana a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) A partire da, 11 gennaio 2021, debutteranno su Amazongli episodi di3 in3 debuttainsu Amazoncon gli episodi della terza stagione, a poco meno di due anni dall'esordio della seconda. Nella terza stagione della serieShadow tenta di imporre la propria nuova personalità mettendo radici nell'idilliaca cittadina innevata di Lakeside, Wisconsin,dove scoprirà un oscuro segreto analizzando la propria divinità. Guidato nel suo viaggio spirituale dagli dei dei suoi antenati neri, gli Orishas, Shadow dovrà decidere se sposare l'identità divina o quella umana a ...

