Al "Grande Fratello Vip" Zorzi litiga con la Salemi: "Sei insopportabile" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Al "Grande Fratello Vip" la colorata festa brasiliana è rovinata da un piccolo litigio tra due (ex?) amici: Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. I due si sono ritrovati chiusi nella Casa più spiata d'Italia dopo un lungo periodo in cui non si erano più parlati. La convivenza non pare però aver rinsaldato del tutto l'amicizia e durante il party Tommaso è sbottato: "Giulia sei sempre più insopportabile. Non credo ti parlerò più". La discussione tra i due inizia per un motivo futile: la quantità di birra bevuta durante la festa. Zorzi afferma infatti di aver avuto un bicchiere e mezzo, mentre con un'occhiata indica la brocca vuota in prossimità dell'influencer e di Pierpaolo. La ragazza risponde piccata, dichiarando di non essere una Grande bevitrice di birra: "Tommy cosa ..."

