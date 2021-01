Al Celtic 13 in isolamento, polemica sul ritiro a Dubai (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Allarme Covid al Celtic: il club scozzese al rientro da un mini-ritiro a Dubai ha riscontrato la positività del difensore Christopher Jullien e ha disposto l'isolamento dell'allenatore Neil Lennon e di altri 13 calciatori della rosa con cui era stato a stretto contatto. In campo senza gli 'isolati' La partita del Monday night di campionato contro l'Hibernian è stata confermata nonostante le tante defezioni dei biancoverdi. Ma intanto è polemica sul viaggio negli Emirati arabi che il Celtic ha potuto organizzare grazie all'esenzione dalla quarantena assicurata ai club sportivi professionistici che si vanno ad allenare all'estero. Vedendo alcune foto dei calciatori del Celtic senza mascherina, la premier scozzese, Nicola Sturgeon, si era chiesta se fosse ... Leggi su agi (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Allarme Covid al: il club scozzese al rientro da un mini-ha riscontrato la positività del difensore Christopher Jullien e ha disposto l'dell'allenatore Neil Lennon e di altri 13 calciatori della rosa con cui era stato a stretto contatto. In campo senza gli 'isolati' La partita del Monday night di campionato contro l'Hibernian è stata confermata nonostante le tante defezioni dei biancoverdi. Ma intanto èsul viaggio negli Emirati arabi che ilha potuto organizzare grazie all'esenzione dalla quarantena assicurata ai club sportivi professionistici che si vanno ad allenare all'estero. Vedendo alcune foto dei calciatori delsenza mascherina, la premier scozzese, Nicola Sturgeon, si era chiesta se fosse ...

