Adriana Volpe | fuga da un matrimonio in crisi

(Di lunedì 11 gennaio 2021)sognava di fare la vulcanologa . Quarant’anni dopo è tra le dieci donne più cercate in Italia su Google, nonché volto di punta di TV8. Qui dal 18 gennaio, a sei mesi dal debutto insieme con Alessio Viola, sarà lei da sola a riprendere la guida dello show Ogni mattina. «Quando Sky mi ha proposto questa sfida ho accettato con grande entusiasmo, consapevole che sarei stata una pioniera. Questi primi mesi sono stati un po’ come gettare le fondamenta di una casa. Con la mia squadra abbiamo lavorato a lungo per dare un’identità precisa al programma e così passeremo a una nuova linea editoriale dove, alla base, non mancherà mai la leggerezza». Domanda. La sento piena di energia. Risposta. «Lo sono. Amo il mio lavoro e quando sposo un progetto non mi risparmio su nulla. Quattro ore di diretta, da sola, sono una sfida, ma anche un traguardo. ...