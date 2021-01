Abbadia San Salvatore (Si): si apre voragine nella piazza, salvato un uomo caduto dentro (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'uomo è stato raggiunto dalla squadra VF ad una profondità di circa 7 metri ed è stato riportato sulla strada per poi essere affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche la Polizia Municipale, i Carabinieri e i tecnici comunali Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'è stato raggiunto dalla squadra VF ad una profondità di circa 7 metri ed è stato riportato sulla strada per poi essere affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche la Polizia Municipale, i Carabinieri e i tecnici comunali

agenziaimpress : Tragedia sfiorata. Voragine in piazza ad Abbadia San Salvatore, 50enne precipita per 7 metri. E’ salvo - toscanamedianew : Improvvisa voragine e il passante precipita per 7 metri | Cronaca ABBADIA SAN SALVATORE - pizziliberal : RT @SIENANEWS: Abbadia San Salvatore: cade in una voragine di 7 metri, salvato dai vigili del fuoco.... - FirenzePost : Abbadia San Salvatore (Si): si apre voragine nella piazza, salvato un uomo caduto dentro - GazzettadiSiena : E' successo stamani ad Abbadia San Salvatore, nei pressi di Piazza della Repubblica -