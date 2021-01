Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021)DEL 10 GENNAIOORE 11.20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LATRAFFICO REGLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE STAZIONE DELLA METRO B CASTRO PRETORIO E POLICLINICO, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI LAVORI ANCHE SULLA TRATTA REGIONALE DELLACIVITACASTELLANA VITERBO, NEL COMUNE DI CIVITACASTELLANA. PER CONSENTIRE I LAVORI AD UN PASSAGGIO A LIVELLO, LA LINEA RISULTA SOSPESA TRA SANT’ORESTE E CATALANO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATO IN VIA PRECAUZIONALE IL TRAFFICO SULLA LINEA-SULMONA TRA I COMUNI DI ROVIANO E CARSOLI, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO CHE HANNO CAUSATAO UN ...