Verona Crotone 2-0 LIVE: Barak a un passo dal gol (Di domenica 10 gennaio 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Verona e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Bentegodi”, Hellas Verona e Crotone si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Crotone 2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 4? Chance per il Verona – Messias perde palla a centrocampo, allora Kalinic scatta in avanti: pallone per Zaccagni, che prova a incunearsi in area di rigore, ma senza riuscire a passare. Resta in pressione la squadra di Juric. 8? Il Verona protesta – Zaccagni entra in area dalla sinistra, Djidji si attacca al numero venti gialloblù e lo atterra. L’arbitro indica ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Bentegodi”, Hellassi affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 4? Chance per il– Messias perde palla a centrocampo, allora Kalinic scatta in avanti: pallone per Zaccagni, che prova a incunearsi in area di rigore, ma senza riuscire a passare. Resta in pressione la squadra di Juric. 8? Ilprotesta – Zaccagni entra in area dalla sinistra, Djidji si attacca al numero venti gialloblù e lo atterra. L’arbitro indica ...

Inter_en : ?? | A GREAT EIGHT! ? Torino ? Sassuolo ? Bologna ? Cagliari ? Napoli ? Spezia ? Verona ? Crotone How are we all f… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - zazoomblog : Verona-Crotone 2-0 Dimarco firma il raddoppio Diretta Tabellino Precedenti Curiosità - #Verona-Crotone… - sportface2016 : VIDEO - #VeronaCrotone Ancora un gran gol di sinistro di #Dimarco - larenait : #VeronaCrotone altra magia di Dimarco! -