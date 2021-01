“Una dose sprecata”. Nonno Basilio, vaccinato a 103 anni: le offese sui social sono terribili (Di domenica 10 gennaio 2021) Questo simpatico signore anziano che vedete nelle foto sotto, si chiama Basilio Pompei, ha 103 anni ed è un ex macellaio di Pontassieve originario della frazione di Sieci. Nonno Basilio, così è stato soprannominato, è uno dei 15 ospiti (sempre risultati negativi) della RSA “Villa San Biagio” di Dicomano – gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e tuttora Covid free – che il 5 gennaio sono stati vaccinati dalla task force del distretto di Borgo San Lorenzo della ASL del Mugello. Sette dosi vaccinali avanzate sono state poi inoculate ad altrettanti operatori della struttura. Per Nonno Basilio il previsto richiamo è fissato per tutti il prossimo 26 gennaio. A 103 anni, dopo aver vissuto gli orrori della guerra, è stato vittima sui ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Questo simpatico signore anziano che vedete nelle foto sotto, si chiamaPompei, ha 103ed è un ex macellaio di Pontassieve originario della frazione di Sieci., così è stato soprannominato, è uno dei 15 ospiti (sempre risultati negativi) della RSA “Villa San Biagio” di Dicomano – gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e tuttora Covid free – che il 5 gennaiostati vaccinati dalla task force del distretto di Borgo San Lorenzo della ASL del Mugello. Sette dosi vaccinali avanzatestate poi inoculate ad altrettanti operatori della struttura. Peril previsto richiamo è fissato per tutti il prossimo 26 gennaio. A 103, dopo aver vissuto gli orrori della guerra, è stato vittima sui ...

