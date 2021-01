Udinese, Gotti: “Dispiace perdere così, non lo meritavamo” (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – “Grande Dispiacere per aver perso una partita cosi’ al 90?. Nel primo tempo abbiamo giocato di qualita’, concedendo relativamente poco per la grande qualita’ del Napoli. Ma se hai otto occasioni da gol non meriti di perdere”. E’ un Luca Gotti dispiaciuto e rammaricato dopo aver perso in casa per 2-1 contro il Napoli. L’allenatore dell’Udinese spiega ai microfoni di Sky Sport: “L’atteggiamento è stato quello giusto. La sensazione era quella che il Napoli faticasse a fare gol e invece, di nuovo, su punizione abbiamo sbagliato”. Gotti ha poi glissato sul suo futuro sulla panchina friulana: “Per il mio futuro non ho alcun segnale da parte della società. Non avverto criticità. Non ho bisogno di attenuanti, ho bisogno di fare punti. La buona sorte non ci ha aiutato, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – “Grandere per aver perso una partita cosi’ al 90?. Nel primo tempo abbiamo giocato di qualita’, concedendo relativamente poco per la grande qualita’ del Napoli. Ma se hai otto occasioni da gol non meriti di”. E’ un Lucadispiaciuto e rammaricato dopo aver perso in casa per 2-1 contro il Napoli. L’allenatore dell’spiega ai microfoni di Sky Sport: “L’atteggiamento è stato quello giusto. La sensazione era quella che il Napoli faticasse a fare gol e invece, di nuovo, su punizione abbiamo sbagliato”.ha poi glissato sul suo futuro sulla panchina friulana: “Per il mio futuro non ho alcun segnale da parte della società. Non avverto criticità. Non ho bisogno di attenuanti, ho bisogno di fare punti. La buona sorte non ci ha aiutato, ...

