Torino, vietato fallire: la salvezza passa dalle prossime tre partite (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Torino non può più fallire: le prossime tre partite di campionato decreteranno se i granata dovranno lottare fino all’ultimo per la salvezza Dopo quattro risultati utili consecutivi il Torino è incappato in una nuova sconfitta, la nona del proprio campionato, contro il Milan. La squadra granata è attualmente terzultima con appena 12 punti conquistati in 17 partite. Un ruolino di marcia da piena zona retrocessione e che non rispecchia il reale valore dei giocatori. Ora per il Toro ci sarà un triplice scontro diretto. Dopo la sfida di Coppa Italia contro il Milan, visto quasi come impiccio e spreco di energie, Belotti e compagni dovranno affrontare Spezia, Benevento e Fiorentina. Tre partite che indirizzeranno, inevitabilmente, la corsa alla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Ilnon può più: letredi campionato decreteranno se i granata dovranno lottare fino all’ultimo per laDopo quattro risultati utili consecutivi ilè incappato in una nuova sconfitta, la nona del proprio campionato, contro il Milan. La squadra granata è attualmente terzultima con appena 12 punti conquistati in 17. Un ruolino di marcia da piena zona retrocessione e che non rispecchia il reale valore dei giocatori. Ora per il Toro ci sarà un triplice scontro diretto. Dopo la sfida di Coppa Italia contro il Milan, visto quasi come impiccio e spreco di energie, Belotti e compagni dovranno affrontare Spezia, Benevento e Fiorentina. Treche indirizzeranno, inevitabilmente, la corsa alla ...

zazoomblog : Torino vietato fallire: la salvezza passa dalle prossime tre partite - #Torino #vietato #fallire: #salvezza - AleGobbo87 : RT @AvvBiancoNero: Buona sera @FIGC @SerieA quindi le ASL di Torino e Milano non hanno vietato la trasferta e DeLigt è risultato positivo #… - madisonmarco : RT @AvvBiancoNero: Buona sera @FIGC @SerieA quindi le ASL di Torino e Milano non hanno vietato la trasferta e DeLigt è risultato positivo #… - Roskarm1 : RT @AvvBiancoNero: Buona sera @FIGC @SerieA quindi le ASL di Torino e Milano non hanno vietato la trasferta e DeLigt è risultato positivo #… - AvvBiancoNero : Buona sera @FIGC @SerieA quindi le ASL di Torino e Milano non hanno vietato la trasferta e DeLigt è risultato positivo #interessante -

Ultime Notizie dalla rete : Torino vietato Piemonte, fine settimana in zona arancione: cosa si può fare e cosa è vietato TorinoToday Torino, vietato fallire: la salvezza passa dalle prossime tre partite

Il Torino non può più fallire: le prossime tre partite di campionato decreteranno se i granata dovranno lottare fino all'ultimo per la salvezza ...

Infortunio Ibrahimovic, c’è la novità sul suo rientro: ora è ufficiale

Infortunio Ibrahimovic, c’è una grossa novità. Il Milan poco fa ha comunicato ufficialmente le sue condizioni. Infortunio Ibrahimovic, c’è la novità sul suo rientro (Foto: ...

Il Torino non può più fallire: le prossime tre partite di campionato decreteranno se i granata dovranno lottare fino all'ultimo per la salvezza ...Infortunio Ibrahimovic, c’è una grossa novità. Il Milan poco fa ha comunicato ufficialmente le sue condizioni. Infortunio Ibrahimovic, c’è la novità sul suo rientro (Foto: ...