Stefania Orlando delusa da Tommaso Zorzi: il web si scatena e attacca il marito di lei (Di domenica 10 gennaio 2021) Stefania Orlando è rimasta delusa da Tommaso Zorzi a causa del suo avvicinamento a Dayane Mello: il web non si è risparmiato nei confronti del marito di lei, così come nemmeno l’influencer. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno colpito il pubblico del piccolo schermo per la loro straordinaria amicizia. Amicizia che li ha uniti fin L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 10 gennaio 2021)è rimastadaa causa del suo avvicinamento a Dayane Mello: il web non si è risparmiato nei confronti deldi lei, così come nemmeno l’influencer.hanno colpito il pubblico del piccolo schermo per la loro straordinaria amicizia. Amicizia che li ha uniti fin L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Io ho un debole per persone come Sabrina Ferilli e Stefania Orlando. #cepostaperte - trash_italiano : Roma tanti difetti MA ALMENO HA STEFANIA ORLANDO. #GFVIP - bellomonicola56 : RT @Clariss43041100: Ma quelli che 'Stefania ha fatto tutto questo per la clip' che GF hanno visto fino ad ora??? Stefania è una protagonis… - Feffe1992 : RT @baccetti_v: @SimoGianlorenzi Ciao Simone sono davanti alla televisione e vedo Stefania arrabbiata a vedere Tommaso che balla e scherza… - cheyennina : RT @tsunami_10_: Tutti che evitano Stefania come se avesse la peste STEFANIA ORLANDO COSA HAI COMBINATO ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando Stefania Orlando: "Sono l'unica a non riuscire a chiarire con lei" - Grande Fratello VIP Video Mediaset Play Stefania Orlando delusa da Tommaso Zorzi: il web si scatena e attacca il marito di lei

Stefania Orlando è rimasta delusa da Tommaso Zorzi a causa del suo avvicinamento a Dayane Mello: il web non si è risparmiato nei confronti del marito di lei, così come nemmeno l’influencer. screen dal ...

Grande Fratello Vip, Paolo Brosio: "C'è tanta ipocrisia e nessuno dice nulla"

La nuova frecciata di Paolo Brosio al Gf Vip. A distanza di alcuni mesi dalla sua eliminazione, Brosio è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Scopri le ultime new ...

Stefania Orlando è rimasta delusa da Tommaso Zorzi a causa del suo avvicinamento a Dayane Mello: il web non si è risparmiato nei confronti del marito di lei, così come nemmeno l’influencer. screen dal ...La nuova frecciata di Paolo Brosio al Gf Vip. A distanza di alcuni mesi dalla sua eliminazione, Brosio è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Scopri le ultime new ...