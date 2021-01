Solange, le cose che non tornano sulla morte del sensitivo (Di domenica 10 gennaio 2021) Solange morte, la Procura vuole vederci chiaro sulla circostanza che ha visto la scoperta del sensitivo ormai privo di vita in casa sua. Qualcosa non risulta ancora chiaro in merito alla morte di Solange. Il famoso sensitivo, famoso per la sua partecipazione a diverse trasmissioni televisive degli anni ’80 e ’90, è scomparso lo scorso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 10 gennaio 2021), la Procura vuole vederci chiarocircostanza che ha visto la scoperta delormai privo di vita in casa sua. Qualcosa non risulta ancora chiaro in merito alladi. Il famoso, famoso per la sua partecipazione a diverse trasmissioni televisive degli anni ’80 e ’90, è scomparso lo scorso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Solange cose "Il mio ricordo di Solange, Canale50 era una casa comune" La Repubblica Firenze.it Solange: dubbi sulle cause del decesso, disposta l'autopsia sul corpo

Il sostituto procuratore ha disposto l'esame autoptico per stabilire con certezza le cause del decesso del noto sensitivo livornese.

DOMENICA LIVE/ Ospiti 10 gennaio: giallo morte Solange, d’Urso “cosa molto strana”

Domenica Live, gli ospiti della puntata del 10 gennaio 2021: una parentesi finale anche su Solange e sul giallo attorno alla sua morte.

