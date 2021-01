Milano | si dà fuoco a due passi dalla Stazione Centrale | è grave

MediasetTgcom24 : Milano, uomo si dà fuoco vicino stazione Centrale: è grave #milano - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Milano, uomo si dà fuoco vicino stazione Centrale: è grave #milano - stefano19871756 : RT @MediasetTgcom24: Milano, uomo si dà fuoco vicino stazione Centrale: è grave #milano - UnioneSarda : #Milano - Senzatetto si dà fuoco, ricoverato in prognosi riservata - marcoranieri72 : RT @MediasetTgcom24: Milano, uomo si dà fuoco vicino stazione Centrale: è grave #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano fuoco

MilanoToday.it

Un uomo senza fissa dimora, a quanto riferito dalla polizia, si è dato fuoco con della benzina, nel sottopasso vicino alla stazione Centrale di Milano, che collega via Sammartini e via Ferrante Aporti ...Un uomo senza fissa dimora, a quanto riferito dalla polizia, si è dato fuoco con della benzina, nel sottopasso vicino alla stazione Centrale di Milano, che collega via Sammartini e via Ferrante Aporti ...